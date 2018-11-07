Kapaklı'da Firari Hükümlü Yakalandı

Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde, hakkında 6 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, yağma ve tehdit suçlarından hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezanın infazı için firari hükümlü olarak aranan B.K'nin Kapaklı'da olduğunu tespit etti.
Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışması sonucu firari hükümlü, Cumhuriyet Mahallesi
'nde yakalandı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Büro,Tekirdağ,Kapaklı
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:22