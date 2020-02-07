Haberler » Güncel » Kapaklı'da 'Kariyer ve İstihdam Ofisi' 40 kişiye iş imkanı sağladı - Haber

Kapaklı'da "Kariyer ve İstihdam Ofisi" 40 kişiye iş imkanı sağladı

Kapaklı Belediyesi "Kariyer ve İstihdam Ofisi" sayesinde 40 kişi işe yerleştirildi.

07.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:00Kapaklı'da
Belediyesi "Kariyer ve İstihdam Ofisi" sayesinde 40 kişi işe yerleştirildi.
Serbest Bölgesi'nde yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren ve cam elyaf kumaş üretimi yapan "Hengshi Turkey Fiber Glass" firması ile Kapaklı Belediyesi Kariyer ve İstihdam Ofisi öncülüğünde 120 kişi ile görüşüldü.
Yapılan değerlendirme ve mülakatlar sonucu 40 kişi işe kabul edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada, istihdam ofisinin vatandaşlarla fabrikalar arasında köprü olduğunu söyledi.
Birçok sanayi kuruluşu ile irtibat halinde olduklarını anlatan Çetin, "Onların taleplerine göre vatandaşlarımızı yönlendiriyoruz ve iş bulmalarına yardımcı oluyoruz. Kapaklı'da iş arayan vatandaşlarımız istihdam ofisine başvurabilirler." dedi.

Kapaklı, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 19:55:09