Kapaklı'daki Hırsızlık Zanlıları İstanbul'da Yakalandı

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:24



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:24

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde evlerden gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili 4 zanlı, İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 4 evde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin araştırma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli 6 kişi tespit etti.Şüphelilerin İstanbul'da olduğu bilgisine ulaşan Kapaklı polisi, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile ortak operasyon düzenledi. Şüphelilerden B.T, H.G, M.C. ve M.N. yakalanarak gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Bu arada diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.