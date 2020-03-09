Kapaklı'dan kısa kısa
Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, mobil ikram aracının etkinliklerde hizmet verdiğini söyledi.
09.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:18
Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, mobil ikram aracının etkinliklerde hizmet verdiğini söyledi.
Çetin, yaptığı açıklamada, aracın her hafta farklı mahallelerde, okullardaki etkinliklerde, cenaze ve spor müsabakalarında hizmet verdiğini söyledi.
Bir bardak sıcak çorba, çay ile vatandaşla gönül köprüleri kurduklarını belirten Çetin, "Mobil ikram aracımız her gün okul önlerinde, çarşı bölgelerinde, semt pazarlarında, öğrencilerimize, işçi kardeşlerimize, esnafımıza ve dileyen tüm hemşehrilerimize ücretsiz olarak ikramda bulunmaya devam ediyor. Bu tür sosyal hizmetlerimiz kentimizde artarak devam edecek. Vatandaşlarımızın hayır duaları bize yeter." ifadelerini kullandı.
Masa tenisi kursu kayıtları başladı
Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, masa tenisi kursuna kayıtların başladığını bildirdi.
Çetin, yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı çocukları ve gençleri spora teşvik etmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Belediyenin spor işleri müdürlüğü bünyesinde masa tenisi kursu açıldığını aktaran Çetin, "10-15 yaş grubu çocuklarımızın katılabileceği masa tenisi kursu kayıtlarımız başladı. Kursa katılmak isteyen çocuklarımız velileriyle birlikte 20 Mart günü mesai bitimine kadar belediyemiz 9. katta bulunan spor işleri müdürlüğümüze gelerek nüfus cüzdanı fotokopileriyle kayıt olabilecekler." dedi.
Çetin, yaptığı açıklamada, aracın her hafta farklı mahallelerde, okullardaki etkinliklerde, cenaze ve spor müsabakalarında hizmet verdiğini söyledi.
Bir bardak sıcak çorba, çay ile vatandaşla gönül köprüleri kurduklarını belirten Çetin, "Mobil ikram aracımız her gün okul önlerinde, çarşı bölgelerinde, semt pazarlarında, öğrencilerimize, işçi kardeşlerimize, esnafımıza ve dileyen tüm hemşehrilerimize ücretsiz olarak ikramda bulunmaya devam ediyor. Bu tür sosyal hizmetlerimiz kentimizde artarak devam edecek. Vatandaşlarımızın hayır duaları bize yeter." ifadelerini kullandı.
Masa tenisi kursu kayıtları başladı
Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, masa tenisi kursuna kayıtların başladığını bildirdi.
Çetin, yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı çocukları ve gençleri spora teşvik etmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Belediyenin spor işleri müdürlüğü bünyesinde masa tenisi kursu açıldığını aktaran Çetin, "10-15 yaş grubu çocuklarımızın katılabileceği masa tenisi kursu kayıtlarımız başladı. Kursa katılmak isteyen çocuklarımız velileriyle birlikte 20 Mart günü mesai bitimine kadar belediyemiz 9. katta bulunan spor işleri müdürlüğümüze gelerek nüfus cüzdanı fotokopileriyle kayıt olabilecekler." dedi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kapaklı'dan kısa kısa
Etiketler : Mustafa Çetin, Kapaklı, Güncel
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