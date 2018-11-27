Kapaklı Protokolünden Yaralı Askere "Geçmiş Olsun" Ziyareti

27 Kasım 2018 Salı 14:56



27 Kasım 2018 Salı 14:56

Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy ve beraberindekiler, 9 Kasım'da Hakkari Şemdinli'deki mühimmat deposundaki patlamada yaralanan er Sezer İldeş'i evinde ziyaret etti.Kaymakam Ünlüsoy, İlçe Jandarma Komutanı Fevzi Bayram ve İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Terzioğlu ile İldeş'in Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine geldi. Ünlüsoy ve diğer protokolü baba Recep İldeş karşıladı.Sezer İldeş'e "geçmiş olsun" dileklerini ileten Ünlüsoy, "Sizler bize emanetsiniz. Biz de bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmakla yükümlüyüz. Devletimizin kapısı sizlere her daim açıktır. Taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız." dedi.Sezer İldeş ile babası Recep İldeş, ziyaretlerinden dolayı Ünlüsoy ve beraberindekilere teşekkür etti.