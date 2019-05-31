31.05.2019 16:20
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Kapalak Kızı Filmi

Kapalak Kızı Filmi

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Kapalak Kızı, genç bir kızın başına gelen korkunç bir hikayeyi anlatıyor. 1990'lı yıllarda Karadeniz dağlarının arasındaki Giresun'da yaşanan bir olay, birçok kişinin hayatını değiştirir. Okulun güzel hademesi Ayşe, 19 yaşında bir genç kızdır. Sevdiği adamın asker yolunu gözleyen Ayşe, günün birinde okulun müdürü tarafından tecavüze uğrar. Bu olay Ayşe'nin hayallerini yıktığı gibi, kendi canını da almasına sebep olur. Utancından kendi canını alan Ayşe'nin yaslı annesi için bu acı dayanılmaz olur. Kızının intikamını almaya kararlı olan acılı anne, okul müdürüne büyü yaptırır. Ancak her kötülüğün sahibine dönmesi gibi, annesinin yaptırdığı büyü de Ayşe'yi etkiler. Genç kızın ruhu artık okulun bölgesine hapsolmuştur. Ayşe'nin ruhunun öğrenciler tarafından görülmeye başlanması üzerine okul terk edilir. Ancak Ayşe, kendisinin ölümüne sebep olan müdürden intikamını almayı başarır. O günden bu yana da Ayşe'nin ruhu bölgede korku salmaktadır. Can Yavuz ve ekibi, Ayşe'nin musallat olduğu okulu bulmak ve paranormal olayları kaydetmek için çıktıkları yolculukta, sık ormanın içinde yol alırken, hazır olmadıkları pek çok dehşete tanıklık edeceklerdir.

Ramazan Özer ve Fatih Gürler’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde ünlü YouTuber Can Yavuz ve Arifhan Durmuş ve Can Yavuz var.


Yönetmen: Ramazan Özer, Fatih Gürler
Senaryo: Gurbet Gurur Cantürk
Oyuncular: Can Yavuz, Arifhan Durmuş, Alperen Demirtaş
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Kapalak Kızı
Yapımcı Firma: Efektif Sanat
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 96 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 13.07.2018

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Kaynak: InterSinema.com
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