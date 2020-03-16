Kapalı alanlara kapatma kararı
Sinema, kafeterya, kahvehane gibi alanlar koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılıyor.
16.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:33
Sinema, kafeterya, kahvehane gibi alanlar koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılıyor.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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