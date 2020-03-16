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Kapalı alanlara kapatma kararı

Sinema, kafeterya, kahvehane gibi alanlar koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılıyor.

16.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:33
Kapalı alanlara kapatma kararı

Sinema, kafeterya, kahvehane gibi alanlar koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılıyor.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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