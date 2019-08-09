Kapalı çarşı esnafı ahi evran ruhunu yaşatıyor

Kapalı Çarşı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Saim Güntan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a kendilerini kırmayıp geldiği için teşekkür etti. Güntan,"Bugüne kadar Sayın Başkanımız sürekli yanımızda olmuş ve sorunlarımızla sıkıntılarımızla her zaman ilgilenmiştir. Sayın Başkanımıza bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kapalı çarşı esnafı her zaman birlik ve beraberlik içinde olmuştur

Kapalı Çarşı esnafımızla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Kapalı Çarşı esnafı Ahi Evran ruhuna uygun, birbirine saygılı, birbirini destekleyen bir bütün olarak sorunlarını dile getiren ve birlikte hareket eden bir esnaf teşkilatı haline gelmiştir. Ne zaman Kapalı Çarşı'ya gelsem bu sevgi atmosferini, bu birlik ve beraberliği görmekten büyük bir onur ve gurur duymaktayım.

Bize bu onuru yaşatan Dernek Başkanımızın şahsında bütün değerli esnafımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten Kapalı Çarşı esnafımız geçmişten gelen esnaf kültürünü, geleneklerini yaşayan ve yaşatan aynı zamanda müşteri memnuniyetini temel esas alan bir esnaf anlayışı içerisinde hareket ediyor. Bu birlik ve beraberlik hem kendi sorunlarının çözümü noktasında, hem de aralarındaki dayanışmanın artmasına önemli bir katkı sağlıyor.

Belediyemizin yapması gerekenler noktasında da Başkanımızla yakın temas halindeyiz. Sorunların çözümü noktasında da bizde ilgili birimlerimizle görüşerek gerekli çalışmaları yapmaktayız. Esnafımızın birlikteliğinin, dirlik ve düzeninin bozulmamasını temenni ediyor, hayırlı kazançlar diliyorum" dedi.

Kayısı Malatya ticareti için önemli bir değer

Kayısının Malatya ticaretinin canlanmasında önemli bir etkisi olduğunu belirten Başkan Gürkan, "Malatya ticaretinin hareketlenmesinde kayısının önemli katkısının olduğunu görmekteyiz. Son dönemde Malatya'daki esnaflarımız ile yapmış olduğumuz görüşmelerde ticaretin hareketli olduğunu belirtiyorlar.

Kayısımızın fiyat olarak daha iyi noktalara gelmesi, katma değerinin yükselmesi ve esnafımıza yansıması noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli altyapı çalışmalarını yapacağımızı belirtmek istiyorum. Kapalı Çarşı esnafımıza ve Başkanımıza bu nazik davetlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Esnaflardan Başkan Gürkan'a teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden esnaf Okay Demirhan esnaflar adına yaptığı konuşmada "Sayın Başkanımızın ufkundan ve vizyonundan şüphemiz yoktur. Malatyalılar Türk siyasetine yön vermiş insanlardır. Malatyalılar veraset sahibidir. Kimin ne olduğunu bilir. Bundan dolayı 31 Mart seçimlerinde tercihlerini Sayın Başkanımızdan yana kullanmışlardır. Bizler Malatyalılar olarak ufku geniş insanlarız. Bizim amaçlarımız var. Malatya'yı Sayın Başkanımızla birlikte hizmet noktasında bir üst lige çıkarmaktır. Bunun için hep birlikte çalışacağız." dedi.

Daha sonra beraberindekiler ile birlikte İnönü Kapalı Çarşı esnafını gezen Başkan Gürkan esnaflarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.