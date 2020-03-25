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Kapalı çarşıda korona sessizliği

Kapalı çarşıda korona sessizliği Korona virüs nedeniyle kapalı çarşı esnafı günü siftahsız kapatıyor Kahramanmaraş'ta korona virüs nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

25.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:01
Kapalı çarşıda korona sessizliği
Korona virüs nedeniyle kapalı çarşı esnafı günü siftahsız kapatıyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş 'ta korona virüs nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle ülke genelinde önlemler alınırken, yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar da evden dışarı çıkmıyor. Salgın hastalık nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklar adeta sessizliğe bürünürken, tarihi kapalı çarşıda da sakinlik hakim. Vatandaşların az olması esnafı da etkilerken, kimi esnaf günü siftahsız kapattığını söylüyor.
Tarihi kapalı çarşı esnafından Cebrail Göksunlu, "Virüs hayatımızda ciddi anlamda aksamalara neden oldu. Virüsün tamamı ile kontrol altına alınabilmesi için sokağa çıkma yasağının olması gerekir. Bizler de zaten elimizden geldiğince mücadelemizi veriyoruz" diye konuştu.
Bir başka esnaf ise "İşlerimiz durdu ve normal zamanda 100 liralık satış yaparken bu günlerde 10 liralık satış yapıyor ve gelirimiz de yüzde 90 azaldı" ifadesini kullandı. Kapalı çarşıda korona sessizliği

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Genel

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Kapalı çarşıda korona sessizliği

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