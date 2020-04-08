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Kapalı çarşıda sessizlik hakim

Kahramanmaraş'ta korona virüs nedeniyle tarihi kapalı çarşıda sessiz bekleyiş sürüyor.

08.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:07
Kapalı çarşıda sessizlik hakim
Kahramanmaraş 'ta korona virüs nedeniyle tarihi kapalı çarşıda sessiz bekleyiş sürüyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan tarihi kapalı çarşı, dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle adeta sessizliğe büründü. Kapalı çarşıdaki bazı esnaflar iş yerlerini kapatıp, 'Korona virüs nedeniyle kapalıyız,, evde kal, evde hayat var' şeklinde yazılar asarken, bazıları da kepenk açarak müşteri bekliyor.

Ödemeleri nedeniyle iş yerini açmak zorunda olduğunu söyleyen esnaf Mehmet Çuhadar, "Birçok dükkan kapalı, biz de kapalıydık. Ancak bizim de belli ödemelerimiz var ve ister istemez iş yerimizi açmak durumundayız. Ama müşteri maalesef yok. Tabii önce sağlık diyoruz ve tedbirimizi de aldık. Yine de müşterimizi bekliyoruz" dedi.

Esnaf Fatih Ağcan ise, "Şuanda vatandaşlar dışarı çıkmıyor. Genelde vatandaşlar kurallara uyuyor. Bizde evde sıkıldığımızdan vakit geçirmek için geliyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel
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