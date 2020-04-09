Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kapalı dernek binasında kumar oynayan kişilere para cezası

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken dernek binasında kumar oynarken yakalanan 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira ceza kesildi.

09.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:44
Kapalı dernek binasında kumar oynayan kişilere para cezası
Eskişehir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken dernek binasında kumar oynarken yakalanan 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Mahallesi İş Bulma Sokak'taki bir dernek binasına operasyon operasyon düzenledi.
Kumar oynadığı tespit edilen 7 kişi yakalandı.
Dernek yöneticisi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatılırken, 7 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerine aykırı davranmak gerekçesiyle toplam 22 bin 50 lira para cezası verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haberler
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
ABD’de ölüm oranları ’Virüs yaşlıları öldürüyor’ düşüncesini çürütüyor Haberler
ABD'de ölüm oranları "Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürütüyor
Haberler ›› Güncel ››Kapalı dernek binasında kumar oynayan kişilere para cezası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:14: Kocaeli'de koronavirüsle mücadelede, psikososyal destek hattı - Haber 13:14: Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'dan salgınla mücadele dayanışması Açıklaması - Haber 13:14: Polislere ve sağlık çalışanlarına bal hediye etti - Haber 13:14: Şanlıurfa'da yeni karantina tedbirleri - Haber 13:14: Bakan Soylu'dan "şehir değiştirmeyin" çağrısı Açıklaması - Haber 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:15: Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı - Haber 12:08: Getir kuryesinde koronavirüs çıktı - Haber 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı - Haber