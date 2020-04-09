Kapalı dernek binasında kumar oynayan kişilere para cezası
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken dernek binasında kumar oynarken yakalanan 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira ceza kesildi.
09.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:44
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Mahallesi İş Bulma Sokak'taki bir dernek binasına operasyon operasyon düzenledi.
Kumar oynadığı tespit edilen 7 kişi yakalandı.
Dernek yöneticisi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatılırken, 7 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerine aykırı davranmak gerekçesiyle toplam 22 bin 50 lira para cezası verildi.
Kaynak: AA
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