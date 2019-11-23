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Kapalı gördüğü caminin bakımı için aylığını bağışladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Pembe Akyol, ilçeye geldiğinde uğradığı caminin bakım nedeniyle kapalı olduğunu öğrenince masrafları karşılamak için aylığını camiye bağışladı.

23.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:32Kapalı gördüğü caminin bakımı için aylığını bağışladı
'nın ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Pembe Akyol, ilçeye geldiğinde uğradığı caminin bakım nedeniyle kapalı olduğunu öğrenince masrafları karşılamak için aylığını camiye bağışladı.
İlçeye bağlı kırsal Hamzabey Mahallesinde ikamet eden Pembe Akyol, İshak Paşa Camisindeki tamirat ve temizleme çalışmaları nedeniyle bağışlama kararı aldığı aylığını, cami imam hatibi Mehmet Nuri Memiş'e teslim etti.
Burada konuşan Akyol, İshak Paşa Camisine sürekli uğradığını ancak bir gün geldiğinde caminin kapalı olduğunu gördüğünü söyledi.
Akyol, camide tamir ve temizleme işlemi olduğunu öğrendiğini belirterek, "Sonra her geldiğimde 'Cami ne zaman açılacak' diye sordum. Ben de elimden geldiğince destek olmak istedim. Bugün cami açıldı. Eşimi genç yaşta kaybettim, inşallah onun hayrına." diye konuştu.
Akyol'un, davranışıyla gözlerini yaşarttığını dile getiren İshak Paşa Camisi İmam Hatibi Mehmet Nuri Memiş ise Pembe Akyol'un davranışını takdir ettiğini kaydederek şunları ifade etti:
"Mükemmel bir duyarlılık. Camimizin onarım ve temizleme işleminin yanı sıra aslına uygun bir şekilde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Vakıflar Bölge Müdürlüğünün izinleri doğrultusunda yaptığımız çalışmalar 400 bin lirayı buldu. Pembe teyzemiz de bizlere elinden geldiği kadar destek oldu. Allah razı olsun. Bizleri duygulandırdı ve yaptığı bu hareket ile İnegöl'e de örnek oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

Mehmet Nuri, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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