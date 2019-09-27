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Kapalı Kale Taraftarlar Derneği'nden Kayserispor'a destek

Kayserispor Kapalı Kale Taraftarlar Derneği yazılı bir açıklama yaparak, hiçbir siyasi parti ve siyasetçinin yanında olmadığını ve sadece Kayserispor'un yanında olduğunu deklare etti.

27.09.2019 16:54Kapalı Kale Taraftarlar Derneği'nden Kayserispor'a destek
Kayserispor Kapalı Kale Taraftarlar Derneği yazılı bir açıklama yaparak, hiçbir siyasi parti ve siyasetçinin yanında olmadığını ve sadece Kayserispor'un yanında olduğunu deklare etti.

Kayserispor Kapalı Kale Taraftarlar Derneği, sosyal paylaşım sitesindeki deklarasyonunda, "Hiç bir kurumun ve siyasi partinin yanında ve karşısında değiliz. Her zaman takımımızın yanındayız. Muhatabımız Kayserispor Taraftarı ve Kayserispor Kulüp Başkanıdır. Kayserispor'umuzun kuruluşundan bu güne kadar Onursal Başkanımız sayın Mehmet Özhaseki başta olmak yönetici olarak hizmet edenlere, maddi yardım sağlayanlara, tesisleşme konusunda katkı yapan kişi ve kuruluşlara, Kayserispor'a emek veren taraftarına teşekkürü borç bilir, günümüzde ve önümüzdeki zamanlarda Kayserispor'umuza omuz veren her kişi ve kuruluş gönlümüzde olacaktır. 3 yıldır her türlü sıkıntıyı göğüsleyerek zor şartlara rağmen takımı ayakta tutan taraftarımız, yöneticilerimiz ve Başkanımız Erol Bedir ile sıkı işbirliği yaparak üst sıralara zorlayacak potansiyeli olan Kayserispor'umuzu, layık olduğu yere taşımanın gayreti içerisinde olacaktır. Bu açıklamalar dışında ki bizimle ilgili yorum ve görüşler kişilerin kendi düşünceleridir ve onları bağlar. Herşey Kayserispor için" cümlelerine yer verdi. - KAYSERİ

Mehmet Özhaseki, Kayserispor, Kale, Spor

Kaynak: İHA

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