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Kapalı kasa kamyondan 82 kaçak göçmen çıktı

Çanakkale'de jandarma ekiplerinin şüphelenip durdukları kamyonun kasasından Afganistan uyruklu oldukları belirlenen 82 göçmen yakalandı.

11.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:14

'nin ilçesinde, kapalı kasa kamyonda uyruklu 82 göçmen yakalandı. Kaçakların yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek istedikleri öğrenildi. Jandarmanın son 2 günde yaptığı 13 ayrı operasyonda ise 430 kaçak göçmen yakalandı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Ayvacık ilçesinde yasa dışı geçişlere karşı mücade eden Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülpınar köyünde şüphelendikleri A.M. yönetimindeki 34 BPJ 9895 plakalı kapalı kasa kamyonu durdurdu. Kamyon kasasının kapısını açan jandarma, 82 kaçak göçmenle karşılaştı. Afganistan uyruklu olduğu belirlenen kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin arından ilçede bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Kamyon sürücüsü A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SON 2 GÜNDE 430 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Diğer yandan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık ve Ezine bölgelerinde son 2 günde düzenlenen 13 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 396'sı Afganistan, 33'ü Suriye, 1'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 430 kaçak yakalandı. Operasyonlarda, 3 kamyonet, 1 minibüs ve 342 can yeleği ele geçirildi. Afganistan uyruklu 396 kaçak göçmen ile Filistin uyruklu 1 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Suriye uyruklu 33 kaçak göçmen ise, 6458 Sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre kayıtlı oldukları illere gönderildi.

FİRARİ ORGANİZATÖR HER YERDE ARANIYOR

Gözaltına alınan organizatörler M.E.E. ve S.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Firari durumdaki yabancı uyruklu organizatör D.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kapalı kasa kamyondan 82 kaçak göçmen çıktı

Afganistan, Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (4)
BLACK SWORD:Para uğruna bunlara süzgeçlik yapıp burda tutanlar, lanet olsun hepinize!
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ADINIZI YAZIN:yahu acin kapilari gitsinler nereye gitmek istiyorlarsa avrupaya guvenmeyin amerikayada surtsunler burunlarini biraz pislikte bizlere pislik atiyorlar zaten serefsizler
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RED:alıştırdınız tabi ilk başta şimdi önünü alamıyorsunuz
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ÖÖÖJJÖÖ:offff bırakın gitsinler. . .
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