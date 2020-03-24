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Kapalı mağazalara bakıp geçmekle yetiniyorlar

İngiltere'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından ülkedeki eczane ve marketler hariç tüm mağazalar da kapatıldı.

24.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:50
Kapalı mağazalara bakıp geçmekle yetiniyorlar
İngiltere 'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından ülkedeki eczane ve marketler hariç tüm mağazalar da kapatıldı. İngilizler, kriz öncesinde alışveriş yaptıkları mağazalara artık bakıp geçmekle yetiniyor.
Dünya genelinde etkili olan korona virüs nedeniyle İngiltere dün sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Korona virüs kaynaklı 335 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle vatandaşlar yalnızca temel ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla dışarı çıkabilecek. Eczane ve marketler hariç tüm mağazaların da kapatıldığı ülkede sessizlik hakim.
Başkent Londra'ya bağlı Bond sokağında çekilen bir kare, İngilizlerin zor bir süreçten geçtiğini gözler önüne seriyor. Bir mağaza önünde çekilen karede, İngiliz vatandaşın alışveriş için dışarı çıktığı ve mağazayı incelemekle yetindiğini öne çıkıyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : İngiltere, Güncel

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