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Kapalı olan PTT önünde iç içe beklediler

Yardıma muhtaç ailelere 1000'er liralık yardım parasının evlere getirileceğinin açıklanmasına rağmen Esenyurt'ta insanlar PTT önlerinde kuyruk oluşturmaya devam etti.

03.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:40
Kapalı olan PTT önünde iç içe beklediler
Yardıma muhtaç ailelere 1000'er liralık yardım parasının evlere getirileceğinin açıklanmasına rağmen Esenyurt 'ta insanlar PTT önlerinde kuyruk oluşturmaya devam etti. Polis , sosyal mesafeyi hiçe sayarak bekleyenleri dağıtmak için sık sık anonslarla uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi İstikrar Kalkanı Paketiyle ihtiyaç sahibi ailelere 1000'er lira yardım dağıtılmasıyla PTT önlerinde uzun kuyruklar oluşmuştu.

Bir buçuk metrelik sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlar polis tarafından da defalarca uyarılırken dün akşam İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ihtiyaç sahibi vatandaşların alacağı sosyal yardım parasının evlere getirileceğini duyurdu.

PTT'ye gitmeye gerek olmamasına rağmen vatandaşlar Esenyurt'ta PTT önünde sosyal mesafeyi ve Korona Virüs'ü hiçe sayarak uzun kuyruklar oluşturdu. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri vatandaşları hem anons yaparak hem de birebir uyararak paralarının evlere dağıtılacağını söyledi. Vatandaşların bazıları uyarıları dikkate alarak evlerine giderken bazıları ise beklemeye devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt, Polis, PTT, Güncel
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