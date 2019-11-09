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Kapalı otoparkta yanan araç binadakileri mahsur bıraktı

Maltepe'de dört katlı bir binanın zemininde bulunan kapalı otoparkta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanan aracın yükselen dumanları tüm binayı sardı.

09.11.2019 04:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 04:10Kapalı otoparkta yanan araç binadakileri mahsur bıraktı
'de dört katlı bir binanın zemininde bulunan kapalı otoparkta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanan aracın yükselen dumanları tüm binayı sardı. Gece saatlerinde yoğun duman nedeniyle binanın tepesine çıkan vatandaşları itfaiye ekibi kurtarırken yanan araç kısa sürede söndürüldü.

Kısa sürede duman tüm binayı kapladı

Olay, saat 02.30 sıralarında Maltepe ilçesi, Mahallesi, Çiçekçi Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın kapalı otoparkında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yanan otomobilden yükselen dumanlar kısa sürede tüm binayı kapladı. Dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar kendilerini dışarıya atarken yukarı katlarda yaşayan vatandaşlar çareyi binanın üzerine çıkmakta buldu. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri bir yandan yanan aracı söndürürken öte yandan merdiven aracılığıyla binanın yukarısında mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Dumandan etkilenen sekiz vatandaşa olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ederken durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi.

Kapalı daireler kontrol edildi

Yanan otomobilin bulunduğu kapalı otoparkta o saatlerde kimse bulunmazken dairelerde yaşayan vatandaşlar bina içerisinde ki yoğun dumanı fark ettikleri an kendilerini dışarıya atmaya çalışırken kapalı olan daireler itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. aracının merdiveni ile kontrol edilen dairelerde kimsenin olmadığı anlaşılırken çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Cep telefonu ile çalışmaları dakika dakika kaydetti

İtfaiye ekiplerinin yoğun duman nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşları tahliye ettiği sırada bazı meraklı vatandaşlar polisin oluşturduğu güvenlik çemberinin dışından çalışmaları takip ederken bazı vatandaşlar da cep telefonu yardımı ile çekerek çalışmaları dakika dakika kaydetti. Otomobilde meydana gelen yangının ise çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Altıntepe, İtfaiye, Maltepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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