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Kapalı otoparktaki 2 araç yandı

ANKARA'da, bir apartmanın kapalı otoparkındaki 2 araç yandı.

02.01.2020 06:20 | Son Güncelleme: 02.01.2020 06:21
ANKARA'da, bir apartmanın kapalı otoparkındaki 2 araç yandı. ekibi, apartmanın duvarını kırarak yangını söndürdü.
ilçesi Karapürçek Mahallesi 331. Cadde'de bulunan 13 katlı bir apartmanın otopark kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı gören apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Duman nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşamayan itfaiye ekibi, binanın dış duvarını balyozla kırdı. Bu şekilde içeriye giren ekipler, otoparktaki 2 aracın yandığını fark etti. Aynı dakikalarda bina sakinleri de yangının dairelere ulaşma riskine karşı binadan tahliye edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi.
Kapalı otoparktaki 2 araç yandı

Altındağ, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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