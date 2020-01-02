Haberler » Güncel » Kapalı otoparktaki 2 araç yandı - Haber

Kapalı otoparktaki 2 araç yandı

ANKARA'da, bir apartmanın kapalı otoparkındaki 2 araç yandı.

02.01.2020 06:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 06:26
ANKARA'da, bir apartmanın kapalı otoparkındaki 2 araç yandı. ekibi, apartmanın duvarını kırarak yangını söndürdü.
ilçesi Karapürçek Mahallesi 331. Cadde'de bulunan 13 katlı bir apartmanın otopark kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı gören apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Duman nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşamayan itfaiye ekibi, binanın dış duvarını balyozla kırdı. Bu şekilde içeriye giren ekipler, otoparktaki 2 aracın yandığını fark etti. Aynı dakikalarda bina sakinleri de yangının dairelere ulaşma riskine karşı binadan tahliye edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi.
Kapalı otoparktaki 2 araç yandı

Altındağ, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

07:30   Erzincan'da yolcu otobüsünün iş makinesine çarpması sonucu 17 kişi yaralandı - Haber
07:24   İstanbul'da kısa süreli kar yağdı - Haber
07:12   Yaylada karda mahsur kalan aileyi, gönüllü dake ekipleri kurtardı - Haber
07:08   YAYLADA KARDA MAHSUR KALAN AİLEYİ, GÖNÜLLÜ DAKE EKİPLERİ KURTARDI - Haber
06:58   Endonezya'daki selde ölü sayısı 16'ya yükseldi - Haber
00:05   Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi - Haber
23:38   Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı - Haber
22:39   Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor - Haber
22:26   Babasının tartıştığı kişiler tarafından dövülerek öldürüldü - Haber
2.01.2020 07:42:02