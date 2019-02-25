Kapalı Pazar Açılışa Hazırlanıyor

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu Kapalı Pazar alanında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kırklareli Belediyesi 'nin Mega projelerinden biri olan Kapalı Pazar çalışmalarında sona gelindi.Başkan Kesimoğlu,çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, " Büyük onur ve gurur duyuyoruz, çok mutluyuz. Kırklareli'nin ihtiyacı olan bir yerdi. Bu projeyi Kırklareli'ne kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz"dedi

ESNAF DA, VATANDAŞ DA TOZDAN YAĞMURDAN ÇAMURDAN ETKİLENMEYECEK…

Kırklareli'nin yıllardır kanayan yarası haline gelen Pazar yeri sorunu da artık çözüme kavuşuyor.

Başkan Kesimoğlu' nun büyük uğraşları sonrası 2018 yılının başında inşaatına başlanan Kapalı Pazar, hem vatandaş hem de pazarcı esnafının yüzünü güldürecek.

Uzun yıllardır sokak arasında satış yapan pazarcı esnafı da, buradan alışveriş yapan vatandaşta daha hijyenik ve sağlıklı şartlarda alışveriş yapacak. Şehir içinden kalkacak Pazar tezgahları sonrası trafik akışında da rahatlama sağlanacak.

Etrafında bulunan çeşitli dükkanlar ile de Kapalı Pazar ''yaşayan'' bir yer halini alacak.

İçerisinde bulunan otoparkı ile de bölge halkının park sorunu çözülmüş olacak.

Bademlik Mahallesi Süpürgeciler sitesinde 20 Bin m2 alan üzerine yapımı devam eden Kapalı Pazar alanı bittiğinde içerisinde; 752 Pazar yeri tezgahı, 35 iş yeri veya dükkan ayrıca otopark olacak.

Kapalı Pazar'ın inşaatında sona gelindiği ve diğer hazırlıkların tamamlanmasıyla önümüzdeki günlerdehizmete açılması hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler