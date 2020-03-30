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Kapalı pazar alanında dezenfekte çalışmaları

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapalı Pazar'da dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

30.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:43
Kapalı pazar alanında dezenfekte çalışmaları
Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapalı Pazar'da dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Salgın ile mücadelenin ilk gününden bu yana binlerce noktada dezenfekte çalışması gerçekleştiren ekipler, vatandaşların özellikle yoğun olduğu alanlardaki çalışmalarını artırarak devam ettiriyor. Kapalı Pazar'da sosyal mesafe ve temizlik çalışmaları başta olmak üzere bütün tedbirleri alan ekipler, çalışmaları kapsamında Pazar alanının bütün noktalarında Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği dezenfektanlı ilaçlar ile dezenfekte çalışmasını gerçekleştirdi.

Zabıta müdürlüğünün denetimleri devam ediyor

Korona virüs Covit-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında ilk günden bu yana gerekli önlem ve çalışmaları gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise şehrin birçok noktasındaki market ve gıda satış alanlarında denetimlerini sürdürüyor. Başta hijyen kontrolleri olmak üzere denetimlerini sürdüren ekipler, ürünlerin kapalı ambalajda satılması olmak üzere incelemelerde bulundu esnaf ve çalışanları salgın ile mücadele konusunda bilgilendirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Bilecik, Güncel
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