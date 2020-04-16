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Kapalı pazar yerinde hafriyat çalışmaları aralıksız devam ediyor

Fatsa Belediyesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte koordineli olarak çalışmalarını yürüttüğü "Kapalı Pazar Yeri Projesi"nde bir hafta önce başlayan hafriyat çalışmaları aralıksız devam ediyor.

16.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:49
Kapalı pazar yerinde hafriyat çalışmaları aralıksız devam ediyor
Fatsa Belediyesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte koordineli olarak çalışmalarını yürüttüğü "Kapalı Pazar Yeri Projesi"nde bir hafta önce başlayan hafriyat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 12 bin m2'lik Kapalı Pazar Yeri alanında 1 haftada 1400 kamyon hafriyat çıkartıldı.

Alanda inceleme yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar kapalı pazar yeri ile ilgili önümüzdeki 15 gün içerisinde gerekli alt yapı çalışmalarına başlayıp üç aylık süreçte ilk zemin etabının tamamlanmasını planladıklarını belirterek "Şehrimizin en önemli caddelerinden olan Ata Caddemizde yıllardır kurulan pazar yerimiz gerek pazarcı esnafı, gerek vatandaşlarımız ve dolmuşçu esnaflarımız tarafından şikayet konusuydu. Fatsamızın en prestijli caddelerinden biri olacak Ata Caddemizde çalışmalar başlamadan önce öncelikle Kapalı Pazar Yerimizin çalışmasına başlayalım istedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in destekleri ile Kapalı Pazar Yeri Projemize başlamış bulunuyoruz" dedi.

12 dönümlük alan üzerinde ilk haftayı tamamladıkları süreçte 1400 kamyon hafriyat çalışması yaptıklarını ifade eden Başkan Kibar, "İnşallah önümüzdeki 15 gün içerisinde gerekli altyapı çalışmalarına başlayıp önümüzdeki 2.5 aylık süreçte hava şartlarının da müsade etmesi ile birlikte ilk zemin kitabının tamamlanmasını planlıyoruz. Yaklaşık 2.5 milyon TL'lik yatırımla kapalı pazar yerinde alt zemin etabını bitirmeyi planlıyoruz. Burada mescidinden tuvaletine, çay ocağından yönetim binasına ve birçok sosyal alanda otoparkının de içerisinde olduğu kapsamlı bir alan vatandaşımızın hizmetine sunulmuş olacak. İlk etabı bittikten sonra bir an önce kaynak üretip ikinci etabın çalışmalarına da başlayacağımızı belirtmek istiyorum. Hafriyat çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kapalı Pazar Projemiz de içinde olmak üzere ilçemize yapılan tüm hizmetlere büyük destek veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar Pazar yerini kapalı halde olmasa bile bu yaz ayında hizmete sunmayı planladıklarını daha sonra yapacakları çalışma ile kapalı hale getireceklerini sözlerine ekleyerek, "İlçemize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa, Ordu, Güncel
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