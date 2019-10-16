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Kapalı pazaryeri çarşamba günü açılacak

Düzce Belediyesi vatandaş taleplerini değerlendirerek memnuniyet odaklı yeni kararlara imza atmaya devam ediyor.

16.10.2019 16:37Kapalı pazaryeri çarşamba günü açılacak
Düzce Belediyesi vatandaş taleplerini değerlendirerek memnuniyet odaklı yeni kararlara imza atmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi şehir merkezinde vatandaşların hizmetinde olan işletmelerde düzenleme yapmaya başladı. Vatandaşların kullanımına açılan hizmetlerden biri olan Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Pazaryeri ve Aile Yaşam Merkezinde bulunan semt pazarının vatandaşlar ve muhtarlardan gelen talep doğrultusunda günü değiştirildi. Belediye Encümen toplantısında gündeme alınan vatandaş ve muhtar talepleri kapsamında Pazar günleri kurulan semt pazarının artık Çarşamba günleri açılması encümen üyelerinin aldığı ortak karar ile kabul edildi. Toplantı sonunda yazılan sonuç yazısında şu ifadelere yer verildi: "Zabıta Müdürlüğünden Encüme havale edilen vatandaş ve muhtar talepleri toplantıda görüşüldü. Cumhuriyet Mahallesi 1931 Sokak No: 11 adresinde bulunan Düzce Belediyesi Kapalı Pazaryeri ve Yaşam Merkezi'nde halihazırda Pazar günleri kurulan semt pazarı ile ilgili esnaf, vatandaş ve muhtarlıklar tarafından gelen talepler doğrultusunda, kurulacak pazarın 'Pazar' gününden 'Çarşamba' gününe alınmasının talep edildiği anlaşıldı. Belediye Encümeni tarafından yapılan değerlendirmede; Kapalı Pazaryeri ve Yaşam Merkezinde kurulacak olan pazarın 'Çarşamba' gününe tahsis edilmesinin uyguluğuna karar verildi." - DÜZCE

Cumhuriyet Mahallesi, Düzce Belediyesi, Pazaryeri, Güncel

Kaynak: İHA

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