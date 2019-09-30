Haberler » Güncel » Haber

Kapalı pazaryeri çevresi doğalgaza kavuşuyor

Bartın'da Davut Fırıncıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Kapalı Pazaryeri çevresinde doğalgaz hattı çalışmalarına başlandı.

30.09.2019 15:00Kapalı pazaryeri çevresi doğalgaza kavuşuyor
Bartın'da Davut Fırıncıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Kapalı Pazaryeri çevresinde doğalgaz hattı çalışmalarına başlandı.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın," Hava kirliliği başta olmak üzere, kullanım kolaylığı, sanayi alanlarının talebi ve ekonomiye katkısı gibi birçok sebeple ihtiyaç olarak görülen doğalgazın Bartın'a kazandırılması için başlatmış olduğumuz çalışmalarda sona gelmiş durumdayız. Münferiden birkaç nokta kaldı. Bu noktalardan bir tanesi olan Davut Fırıncıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Kapalı Pazaryeri çevresinde de çalışmalar başladı. Kısa zaman içinde çalışmaları tamamlanarak bölgede yaşayan vatandaşlarımız doğalgaz hizmetine kavuşturacaklar. Bu çalışmanın ardından ise üstyapı ile ilgili çalışmaları gerçekleştireceğiz" dedi. - BARTIN

Cemal Akın, Pazaryeri, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:34 BM'den "Suriye Anayasa Komitesi güven artırıcı önlemlerle desteklenmeli" açıklaması
18:33 Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri saptandı
18:33 Sınıf öğretmeni vitesleri karıştırdı, ciple dere kanalına uçtu
18:32 (metrobüste yangın; seferler aksadı
18:32 Adana'daki FETÖ/PDY davası
18:31 Metrobüste yangın
18:30 750 metre yükseklikten yere süratle inen paraşütte panik anları