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Kapalı pazaryerlerine alternatif çözüm

Efeler Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyeti durdurulan Efekent Kapalı Pazaryeri için alternatif bir alan belirledi.

03.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:30
Kapalı pazaryerlerine alternatif çözüm
Efeler Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyeti durdurulan Efekent Kapalı Pazaryeri için alternatif bir alan belirledi.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Efeler Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Fatih , Efekent ve Ata mahallelerinde bulunan kapalı pazaryerlerini kapatmıştı. Virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana büyük bir titizlikle çalışmalar yürüten Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, pazaryerlerinin kapatılması ile mahalle halkının mağdur olmaması için talimat verdi.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan yeni düzenlemeyle geçici süreliğine alışverişin durdurulduğu Efekent Kapalı Pazaryeri'ne alternatif bir alan belirlendi. Cumartesi Pazarı'nın kurulacağı yeni adres, Girne Mahallesi 2215 Sokak ve Naim Süleymanoğlu Caddesi olarak belirlendi.

Efeler halkına SMS ile gönderilen ve belediyenin sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilgilendirme metninde; "Efeler Belediyesi olarak Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetini durdurduğumuz Efekent Kapalı Pazaryerimiz sosyal mesafe gözetilerek yapılan yeni düzenleme ile Girne Mahallesi 2215 Sokak ve Naim Süleymanoğlu Caddesi'nde kurulacaktır. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler dileriz" ifadelerine yer verildi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay konu ile ilgili olarak, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Korona virüs salgınının önleme amacıyla kapalı pazaryerlerini kapatma kararı almıştık. Salgını önleme çalışmalarımız birçok farklı tedbirle devam ediyor. Ancak Efeler halkının bu süreçte temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için alternatif pazar alanları belirliyoruz. Bu alanlarda da belediye çalışanlarımız hijyen standartlarına uyulması için pazarlarda maske ve eldiven dağıtıyor, ateş ölçümü yapıyor ve alanları özenle dezenfekte ediyorlar. Alışveriş için pazara gidecek vatandaşlarımızdan sosyal mesafeyi korumaları hususunda titiz davranmalarını rica ediyorum. Bu sayede gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapabilirler" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Fatih Atay, Pazaryeri, Efeler, Fatih, Güncel
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