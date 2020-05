Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak (2)

Kaynak: AA

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçi girişine kapatılan Kapalıçarşı'nın, 1 Haziran'da yeniden açılacağını belirterek, "Ziyaretçiler içeriye maskesiz, ateşleri ölçülmeden alınmayacak ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek." dedi.Kurtulmuş, çarşının içindeki Kalpakçılar Caddesi'nde, salgınla ilgili sosyal mesafe kuralına riayet ederek basın toplantısı düzenledi.Kapalıçarşı'da Kovid-19 sebebiyle gerekli tüm sağlık tedbirlerini aldıklarını vurgulayan Kurtulmuş, İl Hıfzısıhha Kurulu'ndan Kapalıçarşı'nın kapatılması ile ilgili bir karar çıkmadığını hatırlattı.Fatih Kurtulmuş, "Mekana özgü bir karar çıkmadığı için Kapalıçarşı'mızı ziyaretçi girişlerine kapatarak, 23 Mart itibarıyla iki kapıdan sadece esnafı alarak bugüne kadar geldik. Bugüne kadar sosyal mesafeye uyarak, ateş ölçer ve maske kullanımı konusunda titiz davranarak, dezenfekte etme konusunda da gereken önlemleri alarak hareket ettik." diye konuştu.Basında Kapalıçarşı ile ilgili çok değişik haber lerin yer aldığını, "Bir an evvel kapatalım." diyenlerin şimdi de "Bir an evvel açalım." dediğini anlatan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Kapalıçarşı'mızın açılma tarihi Yönetim Kurulu kararımızla 1 Haziran'dır. 1 Haziran'da Kapalıçarşı'mızı esnafımıza ve ziyaretçilerimize açıyoruz. Bugüne kadar iki kapımız, Mercan ve Kılıççılar açıktı. Buradan iş yapmak isteyen esnafımız girdi. Buranın güvenliğini almak, sağlık şartlarını oluşturmak çok kolay değil. Günde 150 bin kişinin girdiği bir alan. 'İçinden dünya geçiyor.' diye logomuz var. Burada 72 millet her gün bir kapıdan giriyor, bir kapıdan çıkıyor. Turistlerin çokça olduğu bir yer. Dolayısıyla ilk günden bu yana 'Önce sağlık, sonra güvenlik, sonra ekonomi.' dedik. Sağlık sebebiyle son derece dikkatli olduk ve bugüne kadar da çok dikkatli bir şekilde devam ettirerek geldik.""7 esnaf hayatını kaybetti"Kurtulmuş, Kapalıçarşı'da 7 esnafın koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini belirterek, "Bunun dışında basındaki spekülasyonların hiçbiri doğru değildir. Bunların da isim ve adresleri bende. 40 diye bir rakam ortaya atılmış, niye 39 değil, niye 41 diye sormuyoruz. Masabaşı olduğu için buna ehemmiyet vermiyoruz. Fakat basınımızın daha etik ilkelerle hareket etmesi bizim tercihimizdir. Bunun böyle olması Türkiye'de medyanın güvenirliliği açısından çok çok önemlidir." diye konuştu.Alarm sistemleri ve çatı güvenliği güçlendirildiKapalıçarşı'nın tüm kapılarını 1 Haziran'da açmayacaklarını bildiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:"Tedrici olarak, 1 Haziran'da kapılarımızın 21'ini birden açmayacağız. 10'nu, 11'ini açacağız. Kontröllü bir şekilde ziyaretçilerimizi almaya başlayacağız. En ufak bir tedbirsizlik geçtiğimiz günlerde yaşadığımız şekilde tekrar ivmenin yukarıya çıkmasına sebeb oluyor. Buna çok çok ehemmiyet vermemiz lazım. Sosyal mesafe meselesi son derece önemli. Kapalıçarşı'mızda koronavirüs ile ilgili birtakım sıkıntıları olan kiracılar olsun, vakıf kiracıları olsun zaman zaman problemler oldu. Bakanımız, hükümet, vakıf kiracılarını bir nebze olsun rahatlattı. 3 ay öteleme, 6 ay paylaştırma taksimatı yaptı. Kapalıçarşı'mızdaki vakıf mülklerindeki kiracıları bir nebze olsun rahatlattı. Bu da problemlerimizden bir tanesiydi."Kurtulmuş, çarşının ziyaretçilere kapalı olduğu dönemde alarm sistemlerini ve çatı güvenliğini güçlendirdiklerini ifade etti.Dijital ortamda ticarete devam ettiklerini anlatan Kurtulmuş, bu konuda esnafa finansman sağlama ve eğitim desteği verildiğini, bu sistemi yaygınlaştırmak için çalıştıklarını söyledi."Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor, arkasından güvenlik ve ekonomi geliyor"Kapalıçarşı'nın açılmasıyla ilgili Yönetim Kurulu'nda değişik görüşler ortaya çıktığını kaydeden Kurtulmuş, şöyle devam etti:"Açılış tarihimiz 1 Haziran"dır. Mısır Çarşısı gibi Kapalıçarşı'mızda da tarihi bir çarşı olarak en sağlıklı kararı verdiğimize inanıyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ramazandan sonra bir çifte bayram olacak, bir hafta içerisinde esnafımızla burada hayatın cıvıl cıvıl başladığını hep beraber göreceğiz. Çünkü dünya, Kapalıçarşı (Grand Bazaar) markasına çok çok ehemmiyet veriyor. Biz de bunun bilincindeyiz, sorumluluğumuzdan farkındayız. Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor, arkasından güvenlik ve ekonomi geliyor.""11 Mayıs çok erken"Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı için AVM'lerin açılacağı 11 Mayıs tarihinin neden seçilmediğinin sorulması üzerine, şu görüşleri dile getirdi:"11 Mayıs çok erken. Burada en başında 'Kapalıçarşı'dan koronavirüs yayıldı.' diye bir hakiki olmayan bir haber çıktı. Çünkü aynı zamanlarda başka yerlerde de vardı. Hafta sonu tatiller var, 18-19 Mayıs'ın da birleştirilebileceğini düşündük. Doktorlarımızla da görüştük. Ramazan Bayramı sonunda bu işi başlatacağımıza istişare ile karar verdik. Ramazan zaten bir ibadet ayı, genelde düğünlerin olmadığı sakin bir ay. Bunu da fırsat bilerek, sağlığın ülkemizde daha ön planda olduğunu bilerek, bu işi bayram akabinde açmayı kararlaştırdık. İnşallah hepimize hayırlı olur.""Bu konudaki uygulama, kiracı ile kiraya veren malik arasındaki ilişkidir"Kurtulmuş, Kapalıçarşı'daki kiralarda öteleme olup olmayacağına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:"Bu konudaki uygulama, kiracı ile kiraya veren malik arasındaki bir ilişkidir. Kapalıçarşı'nın çok mülkiyetli bir yapısı olması gereği, vakıf kiracıları için Bakanlık bir açıklama yaptı. Burada bunun ötesinde kiracılarla malikler arasındaki anlaşma çok uygun ve yerinde bir davranış olacaktır. Bu konuda bizi hem malikler hem de kiracılar aradı. Aynı cevapları onlara da söyledik. İşin doğrusu da bu. Bu özel hukuktur. Bu hukuk devam ediyor. Bunun makul çözümünü inşallah kendi aralarında bulacaklardır diye ümit ediyorum. Yönetimimizin bu konuda bir sorumluluğu olmaz ama biz her zaman ilişkilerimizde yardım etme, kolaylık gösterme, anlaşmayı teşvik etme yönünde gereken aksiyonu alıyoruz."Kurtulmuş, Kapalıçarşı 1 Haziran'da açıldığında ziyaretçilerin içeriye maskesiz, ateşleri ölçülmeden alınmayacağını ve sosyal mesafe kuralına dikkat edileceğini söyledi.Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kovid-19 salgınıyla mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, onları alkışladı.Bu arada, açılışa hazırlanan bazı esnafın dükkanını temizlediği, özel kıyafet giyen bir ekibin de çarşı genelinde dezenfeksiyon işlemi yaptığı görüldü.(Bitti)