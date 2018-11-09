09 Kasım 2018, 17:17
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Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 artışla 213,50 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 artışla 213,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 348,00 lira, Cumhuriyet altını 1.427,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 213,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 213,00 213,20 213,30 213,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.404,00 1.425,00 1.406,00 1.427,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 194,00 198,00 194,50 198,50
Lira(Tam) Ziynet 1.372,00 1.392,00 1.374,00 1.394,00
Yarım Ziynet 686,00 696,00 687,00 697,00
Çeyrek Ziynet 343,00 348,00 343,00 348,00
İstanbul,Kapalıçarşı
09 Kasım 2018 Cuma 17:17