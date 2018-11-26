Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,96 azalışla 206,20 liradan tamamladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 337,00 lira, Cumhuriyet altını 1.379,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,96 düşüşle 206,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
İstanbul,Kapalıçarşı
|
|CUMA
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|PAZARTESİ
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|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|208,00
|208,20
|206,00
|206,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.371,00
|1.392,00
|1.358,00
|1.379,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|190,00
|194,00
|188,00
|192,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.340,00
|1.360,00
|1.327,00
|1.347,00
|Yarım Ziynet
|670,00
|680,00
|663,00
|673,00
|Çeyrek Ziynet
|335,00
|340,00
|332,00
|337,00
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:35