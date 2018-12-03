03 Aralık 2018, 17:16
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Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,60 artışla 208,9 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,60 artışla 208,9 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 341 lira, Cumhuriyet altını 1.396,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma kapanışa göre yüzde 2,60 artışla 208,9 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 203,4203,6208,7208,9
Cumhuriyet Ata Lira 1.340,0 1.361,0 1.375,01.396,0
22 Ayar Bilezik(Gr.) 185,5 189,52190,30194,30
Lira (Tam) Ziynet 1.310,0 1.330,0 1.344,01.364,0
Yarım Ziynet 655,0 665,0 672,0682,0
Çeyrek Ziynet 327,0332,0336,0341,0

İstanbul,Kapalıçarşı
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:16