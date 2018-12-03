Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,60 artışla 208,9 liradan tamamladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 341 lira, Cumhuriyet altını 1.396,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma kapanışa göre yüzde 2,60 artışla 208,9 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
İstanbul,Kapalıçarşı
|
|CUMA
|PAZARTESİ
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|203,4
|203,6
|208,7
|208,9
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.340,0
|1.361,0
|1.375,0
|1.396,0
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|185,5
|189,52
|190,30
|194,30
|Lira (Tam) Ziynet
|1.310,0
|1.330,0
|1.344,0
|1.364,0
|Yarım Ziynet
|655,0
|665,0
|672,0
|682,0
|Çeyrek Ziynet
|327,0
|332,0
|336,0
|341,0
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:16