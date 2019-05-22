Altın Günü Yükselişle Kapattı! İşte Son Durum

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,97 artışla 250,20 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 408 lira, cumhuriyet altını bin 668 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,97 yükselişle 250,20 liradan işlem gördü.

DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 247,60 247,80 250,00 250,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.632,00 1.653,00 1.647,00 1.668,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 225,60 229,60 228,00 231,00 Lira(Tam) Ziynet 1.595,00 1.615,00 1.610,00 1.630,00 Yarım Ziynet 798,00 808,00 805,00 815,00 Çeyrek Ziynet 398,00 403,00 403,00 408,00

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Kaynak: AA