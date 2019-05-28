Altın Günü Düşüşle Kapattı! İşte Son Durum

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,40 azalışla 246,90 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 402 lira, cumhuriyet altını bin 647 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,40 düşüşle 246,90 liradan işlem gördü.

DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞLAR

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 250,20 250,40 246,70 246,90 Cumhuriyet Ata Lira 1.648,00 1.669,00 1.626,00 1.647,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 228,20 232,20 225,00 229,00 Lira(Tam) Ziynet 1.611,00 1.631,00 1.589,00 1.609,00 Yarım Ziynet 805,00 815,00 794,00 804,00 Çeyrek Ziynet 403,00 408,00 397,00 402,00

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Kaynak: AA