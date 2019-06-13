Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 1,81 artışla 252,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 412 lira, cumhuriyet altını bin 685 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,81 artarak 252,70 liradan işlem gördü.
DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
| Alış
|Satış
| Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
| 248,00
| 248,20
| 252,50
| 252,70
|Cumhuriyet Ata Lira
| 1.634,00
|1.655,00
| 1.664,00
| 1.685,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
| 226,20
|230,20
| 230,20
|234,20
|Lira(Tam) Ziynet
| 1.597,00
| 1.617,00
| 1.626,00
|1.646,00
|Yarım Ziynet
| 799,00
| 809,00
| 812,00
|823,00
|Çeyrek Ziynet
| 399,00
|404,00
| 407,00
|412,00
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Kaynak: AAİstanbul
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