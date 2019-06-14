14.06.2019 17:23
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 1,19 artışla 255,70 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 1,19 artışla 255,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 416,00 lira, Cumhuriyet altını 1.705,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,19 artarak 255,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
AlışSatış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 252,50 252,70 255,50 255,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.664,00 1.685,00 1.684,00 1.705,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 230,20 234,20 233,00237,00
Lira(Tam) Ziynet 1.626,00 1.646,00 1.645,001.665,00
Yarım Ziynet 812,00 823,00 823,00833,00
Çeyrek Ziynet 407,00 412,00
 411,00416,00
Kaynak: AA
cumhuriyet, istanbul, altın, kapalıçarşı, Ekonomi

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