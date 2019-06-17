17.06.2019 17:25
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 1,06 azalışla 253,00 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 1,06 azalışla 253,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 412,00 lira, Cumhuriyet altını 1.687,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,06 düşüşle 253,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMAPAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 255,50255,70252,80253,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.684,001.705,001.666,001.687,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 233,00237,00230,50234,50
Lira(Tam) Ziynet 1.645,001.665,001.628,001.648,00
Yarım Ziynet 823,00833,00814,00824,00
Çeyrek Ziynet 411,00416,00407,00412,00
Kaynak: AA
İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi

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