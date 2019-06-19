19.06.2019 17:21
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,12 artışla 252,00 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,12 artışla 252,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 410,00 lira, Cumhuriyet altını 1.680,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,12 yükselişle 252,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALIÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 251,50251,70251,80252,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.657,001.678,001.659,001.680,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 229,50233,50229,50233,50
Lira(Tam) Ziynet 1.620,001.640,001.621,001.641,00
Yarım Ziynet 810,00820,00811,00821,00
Çeyrek Ziynet 405,00410,00405,00410,00
Kaynak: AA
İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi

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