Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,39 artışla 255,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 416 lira, cumhuriyet altını bin 703 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,39 yükselişle 255,50 liradan işlem gördü.

DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞ

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: