20.06.2019 17:19
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Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum

Kapalıçarşı'da 24 ayar gram altın günü yükselişle kapattı. Buna göre kapanışta gram altın 255,50 lira, çeyrek altın 416 lira ve cumhuriyet altını da bin 703 liradan satıldı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,39 artışla 255,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 416 lira, cumhuriyet altını bin 703 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,39 yükselişle 255,50 liradan işlem gördü.

DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞ

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 251,80252,00255,30255,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.659,001.680,001.682,001.703,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 229,50233,50233,00237,00
Lira(Tam) Ziynet 1.621,001.641,001.644,001.664,00
Yarım Ziynet 811,00821,00822,00832,00
Çeyrek Ziynet 405,00410,00411,00416,00
Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum
Kaynak: AA
İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi, Güncel

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