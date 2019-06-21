Son 9 ayın zirvesinde! Altın haftayı yükselişle kapattı

Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,47 artışla 261,80 liradan tamamladı. Böylece altın son 9 ayın zirvesini gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 427 lira, cumhuriyet altını bin 745 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,47 yükselişle 261,80 liradan işlem gördü.
DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞ
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|255,30
|255,50
|261,60
|261,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.682,00
|1.703,00
|1.724,00
|1.745,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|233,00
|237,00
|238,60
|242,60
|Lira(Tam) Ziynet
|1.644,00
|1.664,00
|1.685,00
|1.705,00
|Yarım Ziynet
|822,00
|832,00
|842,00
|852,00
|Çeyrek Ziynet
|411,00
|416,00
|422,00
|427,00