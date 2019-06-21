21.06.2019 17:16
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Son 9 ayın zirvesinde! Altın haftayı yükselişle kapattı

Son 9 ayın zirvesinde! Altın haftayı yükselişle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar gram altın günü yükselişle kapattı. Kapanışta 261,80 liraya yükselen gram altın, son 9 ayın zirvesini gördü.

Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,47 artışla 261,80 liradan tamamladı. Böylece altın son 9 ayın zirvesini gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 427 lira, cumhuriyet altını bin 745 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,47 yükselişle 261,80 liradan işlem gördü.

DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞ

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBECUMA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)255,30255,50261,60261,80
Cumhuriyet Ata Lira1.682,001.703,001.724,001.745,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)233,00237,00238,60242,60
Lira(Tam) Ziynet1.644,001.664,001.685,001.705,00
Yarım Ziynet822,00832,00842,00852,00
Çeyrek Ziynet411,00416,00422,00427,00

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Kaynak: AA
İstanbul , Kapalıçarşı , Ekonomi , Güncel

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