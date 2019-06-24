24.06.2019 17:13
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 artışla 263,40 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 artışla 263,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 429,00 lira, Cumhuriyet altını 1.756,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,61 yükselişle 263,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMAPAZARTESİ
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)261,60261,80263,20263,40
Cumhuriyet Ata Lira1.724,001.745,001.735,001.756,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)238,60242,60240,00244,00
Lira(Tam) Ziynet1.685,001.705,001.695,001.715,00
Yarım Ziynet842,00852,00848,00858,00
Çeyrek Ziynet422,00427,00424,00429,00
Kaynak: AA
istanbul , cuma , altın , kapalıçarşı , Ekonomi

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