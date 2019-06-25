Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum

Bugünkü kapanışta 266,10 liradan işlem gören gram altın günü yükselişle kapattı.

İstanbul Kapalıçarşı 'da, bugün kapanışta çeyrek altın 433 lira, cumhuriyet altını bin 773 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 266,10 liradan işlem gördü.

DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: