26.06.2019 17:19
Haberler » Güncel » Haber

Altın günü düşüşle kapattı! İşte son durum

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,92 azalışla 261 liradan tamamladı. Kapanışta çeyrek altın 425 lira, cumhuriyet altını ise bin 740 liradan işlem gördü.

Bugünkü kapanışta 261 liradan işlem gören gram altın günü düşüşle kapattı.

İstanbul Kapalıçarşı 'da, bugün kapanışta çeyrek altın 425 lira, cumhuriyet altını bin 740 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,92 düşüşle 261 liradan işlem gördü.

DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)265,90266,10260,80261,00
Cumhuriyet Ata Lira1.752,001.773,001.719,001.740,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)242,50246,50238,00242,00
Lira(Tam) Ziynet1.712,001.732,001.680,001.700,00
Yarım Ziynet856,00866,00840,00850,00
Çeyrek Ziynet428,00433,00420,00425,00

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Altın günü düşüşle kapattı! İşte son durum
Kaynak: AA
cumhuriyet , istanbul , altın , kapalıçarşı , Ekonomi , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:42 TUZLA'DA HALK OTOBÜSÜYLE TIR'IN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
18:42 Şehit Uzman Onbaşı, memleketi Aksaray'da 10 bin kişi tarafından uğurlandı 2
18:42 Cinayet zanlısı, mahkeme salonunda boğazını keserek intihara kalkıştı
18:41 "Bir festivalin yükselebilmesinin en önemli şartı halkın sahiplenmesidir"
18:41 Bakan Kasapoğlu, Özgür Varlık'ı kutladı
18:39 Şehit Uzman Onbaşı'yı Aksaray'da 10 bin kişi uğurladı
18:39 Kavgayı görüp gelen bahçıvanı döverek öldürdü (2)