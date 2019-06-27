Altın günü düşüşle kapattı! İşte son durum

Bugünkü kapanışta 260,40 liradan işlem gören gram altın günü düşüşle kapattı.

İstanbul Kapalıçarşı 'da, bugün kapanışta çeyrek altın 424 lira, cumhuriyet altını bin 736 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 260,40 liradan işlem gördü.

DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: