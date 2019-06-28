28.06.2019 17:24
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,38 artışla 261,40 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,38 artışla 261,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 426,00 lira, Cumhuriyet altını 1.742,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,38 yükselişle 261,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBECUMA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)260,20260,40261,20261,40
Cumhuriyet Ata Lira1.715,001.736,001.721,001.742,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)237,00241,00238,00242,00
Lira(Tam) Ziynet1.676,001.696,001.682,001.702,00
Yarım Ziynet838,00848,00841,00851,00
Çeyrek Ziynet419,00424,00421,00426,00
Kaynak: AA
İstanbul , Kapalıçarşı , Ekonomi

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