01.07.2019 17:17
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Altın günü düşüşle kapattı! İşte son durum

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,33 azalışla 252,70 liradan tamamladı. Kapanışta çeyrek altın 412 lira, cumhuriyet altını ise bin 685 liradan işlem gördü.

Bugünkü kapanışta 252,70 liradan işlem gören gram altın günü düşüşle kapattı.

İstanbul Kapalıçarşı 'da, bugün kapanışta çeyrek altın 412 lira, cumhuriyet altını bin 685 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,33 düşüşle 252,70 liradan işlem gördü.

DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı 'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMAPAZARTESİ
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)261,20261,40252,50252,70
Cumhuriyet Ata Lira1.721,001.742,001.664,001.685,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)238,00242,00230,30234,30
Lira(Tam) Ziynet1.682,001.702,001.626,001.646,00
Yarım Ziynet841,00851,00813,00823,00
Çeyrek Ziynet421,00426,00407,00412,00

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Altın günü düşüşle kapattı! İşte son durum
Kaynak: AA
Kapalıçarşı , İstanbul , Ekonomi , Güncel

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