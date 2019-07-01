Altın günü düşüşle kapattı! İşte son durum

Bugünkü kapanışta 252,70 liradan işlem gören gram altın günü düşüşle kapattı.

İstanbul Kapalıçarşı 'da, bugün kapanışta çeyrek altın 412 lira, cumhuriyet altını bin 685 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,33 düşüşle 252,70 liradan işlem gördü.

DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı 'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: