Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum

Bugünkü kapanışta 253,50 liradan işlem gören gram altın günü yükselişle kapattı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 413 lira, cumhuriyet altını bin 690 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,32 yükselişle 253,50 liradan işlem gördü.
DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|252,50
|252,70
|253,30
|253,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.664,00
|1.685,00
|1.669,00
|1.690,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|230,30
|234,30
|231,00
|235,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.626,00
|1.646,00
|1.631,00
|1.651,00
|Yarım Ziynet
|813,00
|823,00
|816,00
|826,00
|Çeyrek Ziynet
|407,00
|412,00
|408,00
|413,00