02.07.2019 17:16
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Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,32 artışla 253,50 liradan tamamladı. Kapanışta çeyrek altın 413 lira, cumhuriyet altını ise bin 690 liradan işlem gördü.

Bugünkü kapanışta 253,50 liradan işlem gören gram altın günü yükselişle kapattı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 413 lira, cumhuriyet altını bin 690 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,32 yükselişle 253,50 liradan işlem gördü.

DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 252,50252,70253,30253,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.664,001.685,001.669,001.690,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 230,30234,30231,00235,00
Lira(Tam) Ziynet 1.626,001.646,001.631,001.651,00
Yarım Ziynet 813,00823,00816,00826,00
Çeyrek Ziynet 407,00412,00408,00413,00

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Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum
Kaynak: AA
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Güncel

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