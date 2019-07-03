03.07.2019 17:17
Haberler» Ekonomi» Haber

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,07 artışla 256,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,07 artışla 256,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 417,00 lira, Cumhuriyet altını 1.708,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,07 yükselişle 256,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 253,30 253,50 256,00 256,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.669,00 1.690,00 1.687,00 1.708,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 231,00 235,00 233,50 237,50
Lira(Tam) Ziynet 1.631,00 1.651,00 1.649,00 1.669,00
Yarım Ziynet 816,00 826,00 824,00 834,00
Çeyrek Ziynet 408,00 413,00 412,00 417,00
Kaynak: AA
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
18:36   Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:35   Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:34   Borsada şehir endekslerinin değişimi
18:34   Borsada endekslerin değişimi
18:33   Borsada günlük işlemler (2)
18:31   Borsada günlük işlemler (1)
18:28   Sakarya Ticaret Borsası