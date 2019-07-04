04.07.2019 17:32
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,62 azalışla 254,60 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,62 azalışla 254,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 415,00 lira, Cumhuriyet altını 1.697,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,62 düşüşle 254,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 256,00 256,20 254,40 254,60
Cumhuriyet Ata Lira 1.687,00 1.708,00 1.676,00 1.697,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 233,50 237,50 232,00 236,00
Lira(Tam) Ziynet 1.649,00 1.669,00 1.638,00 1.658,00
Yarım Ziynet 824,00 834,00 819,00 829,00
Çeyrek Ziynet 412,00 417,00 410,00 415,00
Kaynak: AA
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

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