05.07.2019 17:28
Haberler» Ekonomi» Haber

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,94 azalışla 252,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,94 azalışla 252,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 411,00 lira, Cumhuriyet altını 1.682,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,94 düşüşle 252,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 254,40 254,60 252,00 252,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.676,00 1.697,00 1.661,00 1.682,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 232,00 236,00 230,00 234,00
Lira(Tam) Ziynet 1.638,00 1.658,00 1.623,00 1.643,00
Yarım Ziynet 819,00 829,00 812,00 822,00
Çeyrek Ziynet 410,00 415,00 406,00 411,00
Kaynak: AA
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
18:07   Eurofound Raporu: Ekonomik kriz Avrupalı gençleri depresyona itiyor
17:55   Vali Deniz Manisa'nın tarım ve turizm ekonomisini basınla istişare etti
17:49   Bakan Varank: 2023'de OSB'lerde istihdam hedefi 2,5 milyon
17:42   Serbest piyasada altın fiyatları
17:42   Kırklareli OSB cazibe haline geliyor
17:37   Tokat'ta 2 bin yıllık termal suyuna önemli yatırım
17:34   Sosyal medyayı en iyi kullanan markalar açıklandı