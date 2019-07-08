08.07.2019 17:25
Haberler» Güncel» Haber

Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,22 artışla 257,80 liradan tamamladı. Kapanışta çeyrek altın 420 lira, cumhuriyet altını ise bin 719 liradan işlem gördü.

Bugünkü kapanışta 257,80 liradan işlem gören gram altın günü yükselişle kapattı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420 lira, cumhuriyet altını bin 719 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,22 yükselişle 257,80 liradan işlem gördü.

DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMAPAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 252,00252,20257,60257,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.661,001.682,001.698,001.719,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 230,00234,00235,00239,00
Lira(Tam) Ziynet 1.623,001.643,001.659,001.679,00
Yarım Ziynet 812,00822,00830,00840,00
Çeyrek Ziynet 406,00411,00415,00420,00

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum
Kaynak: AA
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:21   İzmir Büyükşehir memurları, TİS için sandığa gitti (2)
19:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Akar, Bosna Hersek'te Mehmetçik'i ziyaret etti
19:20   Parkomat görevlisiyle sivil polis memuru arasında kavga
19:18   SPOR Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı
19:17   Sivas Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası Yapım ve İşletme Protokolü
19:15   4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
19:15   DHA DIŞ - Erdoğan, Bosna'da 'Barış Gücü'nde görevli Türk askerleri ziyaret etti