09.07.2019 17:24
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,62 azalışla 256,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,62 azalışla 256,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 417,00 lira, Cumhuriyet altını 1.708,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,62 düşüşle 256,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 257,60 257,80 256,00 256,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.698,00 1.719,00 1.687,00 1.708,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 235,00 239,00 233,00 237,00
Lira(Tam) Ziynet 1.659,00 1.679,00 1.648,00 1.668,00
Yarım Ziynet 830,00 840,00 824,00 834,00
Çeyrek Ziynet 415,00 420,00 412,00 417,00
Kaynak: AA
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

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