17.07.2019 17:21
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,11 azalışla 258,40 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,11 azalışla 258,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 421,00 lira, Cumhuriyet altını 1.723,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 258,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 258,50 258,70 258,20258,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.704,00 1.725,00 1.702,001.723,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 236,00 240,00 235,50239,50
Lira(Tam) Ziynet 1.665,00 1.685,00 1.663,001.683,00
Yarım Ziynet 832,00 842,00 832,00842,00
Çeyrek Ziynet 416,00 421,00
 416,00421,00
Kaynak: AA
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

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